Da leckt doch was. Ja es ist der Tim, oder besser seine Leitung. Ein paar Bits waren da wohl nicht so synchron wie wir uns das gewünscht hätten. Nach längerer Pause mal wieder zusammen gekommen und nur die aktuellsten Themen auf dem Tisch. Ein Apple Event von September 2024. Klar dazu wurde schon überall alles gesagt. Aber auch über die Potentiale des new work und new technology? Na gut, vielleicht auch das. Gehen wir als über in das was wir besonders gut können. Über Schule lästern. Nicht nur über die (teilweise) mangelnde Begeisterungsfähigkeit für Technik, sondern und ganz besonders wie schlecht der 0-8-15 Schulsport ist. Nebenbei droppen wir noch, wie sportlich wir jetzt geworden sind. DAS MUSS SO! Hört selbst rein. Feedback ist immer gerne gesehen/gehört auf allen gängigen Kanälen.

Sebastian Tim Nico

