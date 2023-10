Oktoberfest für die Ohren

Voll, laut, etwas niveaulos und am nächsten Tag einen dicken Kopf.

Schon das zweite mal in diesem Jahr haben wir es geschafft eine neue Folge aufzunehmen. Und wie das Oktoberfest sind auch wir voll, laut, etwas niveaulos und am nächsten Tag gibt es einen dicken Kopf. In dieser Folge geht es steil vom Oktoberfest zum Rauchverbot in Autos über WhatsApp und Bud Spencer & Terence Hill.

