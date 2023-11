Die Welt ist vielleicht gerade nicht die lustigste Umgebung. Also warum nicht mal ein paar Witze hören?

Als wäre Halloween nicht schon gruselig genug, hat Sebastian in einer hoch wissenschaftlichen Beobachtung versucht herauszufinden ob man den Ertrag durch einen ausgefalleneren Spruch als "Süßes sonst gibt es Saures" steigern kann. Doch die Vorschläge waren eher ... naja. Da die politische Lage auf der Welt auch gerade nicht so witzig ist, haben die Geekparents sich überlegt wer die Sache retten kann. Und ihnen fiel nur einer ein, Chuck Norris. Ob er etwas zu Verbesserung der Stimmung beitragen kann? Und EXKLUSIV (in dieser Folge) erfahrt ihr, wie ihr an kostenlose Bücher ran kommen könnt (wenn ihr ein Kind seid und in Berlin Wohnt - oder es einfach mal versucht.).

Sebastian Tim Nico Max Mit seinen drei Lieblingswitzen von Chuck Norris

Shownotes

Halloween RECAP

Öffentlich Rechtliche im Abonnement

Chuck Norris

Berliner Landeszentrale für politische Bildung

Empfehlungen des Tages